В «Металлурге» рассчитывают сыграть дома в начале сезона КХЛ, несмотря на ремонт аэропорта

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко выразил надежду, что ремонт городского аэропорта завершится как можно скорее.

«У нас есть ближайшие аэропорты в Уфе и Челябинске, оттуда до Магнитогорска около 350 км. Думаю, что половину месяца проведём в поездках. Проведём на выезде пять-шесть игр, потом вернёмся и сыграем дома, затем ещё четыре-пять игр на выезде», — цитирует Гомоляко ТАСС.

По его словам, руководство клуба с Урала «давным-давно уведомило» Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о сложившейся ситуации.

«Металлург» в сезоне-2022/23 дошёл до 1/4 финала плей-офф, где уступил в серии омскому «Авангарду» (0-4).

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым.