Сёмин — о снятии санкций с РФС: в УЕФА просто так словами не разбрасываются

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернёт российские команды на международную арену.

«Мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе. Когда к нам на конференцию приезжает представитель УЕФА — уже замечательно. Они просто так словами не разбрасываются. Если они приехали, значит, есть какая-то инициатива или шансы», — цитирует Сёмина Sport24.

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент на конференции РФС выразил надежду, что российские команды в скором времени смогут вернуться в европейский футбол.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара.