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Лексаков — об итогах сезона: «Зенит» сильнее всех, Карпин — тренер с большой буквы

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Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков считает, что петербургский «Зенит» заслуженно одержал победу в чемпионате страны сезона-2022/23.

«Все закономерно. «Зенит» сильнее всех. Все это признают. ЦСКА был более стабилен, чем остальные. «Ростов» прыгнул выше головы. «Спартак» — для болельщиков разочарование, но мы все его любим за игру моментами и за нестабильность и непредсказуемость», — цитирует Лексакова «Матч ТВ».

По его словам, если «Локомотив» сохранит атмосферу и усилится, то будет представлять грозную силу.

«Боль — «Динамо». Такой результат в 100-летний юбилей! Грозный наступает. Видна работа Ташуева. Я за Сергея очень рад. Нашел свою команду. Приятно смотреть за «Ахматом». Валерий Карпин — тренер с большой буквы. Радовался и за россиян, работавших за рубежом», — добавил Лексаков.

«Зенит» в чемпионате России сезона-2022/23 в пятый раз подряд завоевал золотые медали. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье, «Ростов» — четвертое. Армейский клуб стал обладателем Кубка России.

Ранее Лексаков заявил, что национальная сборная могла бы показать неплохой результат на молодёжном чемпионате мира 2023 года.





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