Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Селиваненко: Баутиста-Агут был сильнее и острее Медведева в матче ATP в Галле

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Даниил Медведев по делу потерпел поражение от Роберто Баутисты-Агуты в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

«Баутиста-Агут попросту был сильнее, быстрее и острее. Всё-таки это многоопытный теннисист, у которого за плечами немало больших матчей. Так бывает. В любом случае у каждого нашего спортсмена свой турнирный путь», — цитирует Селиваненко РИА Новости.

В 1/4 финала россиянин проиграл испанцу со счётом 5:7, 6:7 (3:7). В следующем круге испанец сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов принял решение сняться с Открытого чемпионата Великобритании.









Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить