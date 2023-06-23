Селиваненко: Баутиста-Агут был сильнее и острее Медведева в матче ATP в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Даниил Медведев по делу потерпел поражение от Роберто Баутисты-Агуты в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

«Баутиста-Агут попросту был сильнее, быстрее и острее. Всё-таки это многоопытный теннисист, у которого за плечами немало больших матчей. Так бывает. В любом случае у каждого нашего спортсмена свой турнирный путь», — цитирует Селиваненко РИА Новости.

В 1/4 финала россиянин проиграл испанцу со счётом 5:7, 6:7 (3:7). В следующем круге испанец сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

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