Селиваненко: Баутиста-Агут был сильнее и острее Медведева в матче ATP в Галле
«Баутиста-Агут попросту был сильнее, быстрее и острее. Всё-таки это многоопытный теннисист, у которого за плечами немало больших матчей. Так бывает. В любом случае у каждого нашего спортсмена свой турнирный путь», — цитирует Селиваненко РИА Новости.
В 1/4 финала россиянин проиграл испанцу со счётом 5:7, 6:7 (3:7). В следующем круге испанец сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов принял решение сняться с Открытого чемпионата Великобритании.