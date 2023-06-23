Рыбус: хочу доказать, что способен играть на высоком уровне

Защитник Мацей Рыбус прокомментировал переход в «Рубин».

«В последнее время мало играл в «Спартаке», так что хочу доказать, что способен играть на высоком уровне. Буду всё для этого делать.

Сейчас главное хорошо поработать на сборах, подготовиться, обойтись без травм», — приводит слова Рыбуса пресс-служба «Рубина».

Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на один год.

Ранее Рыбус признался, что в «Спартаке» у него многое не получилось.