Рыбус: хочу доказать, что способен играть на высоком уровне
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В последнее время мало играл в «Спартаке», так что хочу доказать, что способен играть на высоком уровне. Буду всё для этого делать.
Сейчас главное хорошо поработать на сборах, подготовиться, обойтись без травм», — приводит слова Рыбуса пресс-служба «Рубина».
Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на один год.
Ранее Рыбус признался, что в «Спартаке» у него многое не получилось.