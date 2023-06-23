Генсек НОК Сербии выразил надежду на скорое возвращение россиян на международные турниры

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Сербии Джордже Висаки надеется, что российских спортсменов в скором времени вернут на международные соревнования.

«Джордже Висаки выразил надежду на скорейшее возвращение российских спортсменов к участию в турнирах, включая олимпийскую квалификацию», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Томас Бах договорился с Эммануэлем Макроном сотрудничать в вопросе допуска российских спортсменов к Олимпиаде.