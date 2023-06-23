Кириенко: мировой бокс вышел из пещер, куда его загнала кучка мошенников из прежнего руководства AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко призвала всех членов Международной федерации бокса (IBA) выразить единую позицию о недопустимости разрушения организации.

«Федерация бокса России призывает всех членов IBA выразить единую позицию о недопустимости разрушения нашей Единой боксёрской семьи. Мировой бокс вышел из пещер, куда его загнала кучка мошенников из прежнего руководства AIBA. А сейчас, и это все признают, над мировым боксом светит солнце. И, господа чиновники, мы больше никогда не зайдём в эту пещеру», — сказала Кириенко на пресс-конференции.

Ранее в Федерации бокса России озабоченны решением МОК отозвать признание IBA.