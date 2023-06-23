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Кириенко: мировой бокс вышел из пещер, куда его загнала кучка мошенников из прежнего руководства AIBA

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко призвала всех членов Международной федерации бокса (IBA) выразить единую позицию о недопустимости разрушения организации.
Кириенко: мировой бокс вышел из пещер, куда его загнала кучка мошенников из прежнего руководства AIBA
  • Gettyimages.ru
  • © FOTOKITA

«Федерация бокса России призывает всех членов IBA выразить единую позицию о недопустимости разрушения нашей Единой боксёрской семьи. Мировой бокс вышел из пещер, куда его загнала кучка мошенников из прежнего руководства AIBA. А сейчас, и это все признают, над мировым боксом светит солнце. И, господа чиновники, мы больше никогда не зайдём в эту пещеру», — сказала Кириенко на пресс-конференции.

Ранее в Федерации бокса России озабоченны решением МОК отозвать признание IBA.

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