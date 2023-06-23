Кириенко: деятельность IBA направлена на то, чтобы сделать боксёра счастливым, а соревнования вывести на новый уровень

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко высказалась о работе Международной ассоциации бокса (IBA).

«Как вы знаете, в последнее время большое внимание приковано к боксу. Всё это стало возможным в том числе благодаря той деятельности IBA, которую выстроил её Совет директоров и лично президент организации — Умар Назарович Кремлёв. Деятельность IBA была направлена на то, чтобы сделать боксёра счастливым человеком, а соревнования по боксу вывести на новый, качественный уровень, повысив интерес к боксу болельщиков», — сказала Кириенко на пресс-конференции.

Она также подчеркнула, что организации удалось сделать много работы для развития бокса в мире. По её словам, такое стало возможно после поддержки со стороны национальных федераций.

«Стоит вспомнить последний чемпионат мира среди мужчин, где за первое место приз составил $200 тыс., а общий призовой фонд — $5,2 млн. Такого ранее никогда не было. На турнир в Ташкент прибыли 538 боксёров из 107 стран. Это был настоящий праздник спорта. Два российских боксёра завоевали золотые медали, и в их честь прозвучал гимн России, а также был поднят флаг. К сожалению, кому-то это могло не понравиться. Возможно кто-то завидовал деятельности IBA, которая поощряла боксёров со всего мира, занимавших призовые места. Возможно кто-то испугался конкуренции в будущем, поскольку успех IBA очевиден и мог быть масштабирован далеко во вне», — заключила Кириенко.

Ранее IBA выступила с заявлением после решения МОК о лишении признания.