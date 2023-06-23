Константинова: мне было бы безумно интересно поработать с Тутберидзе

Бронзовый призёр Универсиады по фигурному катанию Станислава Константинова рассказала, что хотела бы поработать под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

«В Москве много молодых специалистов. Этери Георгиевна — пример для многих, как можно за счёт своих амбиций и характера выбиться в топ, получить лучших спортсменов, собрать команду. Честно скажу, мне было бы очень интересно поработать с Тутберидзе и её командой», — приводит слова Константиновой «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что это была бы уникальная возможность в карьере. По её словам, данная идея вряд ли реалистичная, так как специалисты перестали звать лучших постановщиков и работают внутри своей команды.

Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.

Константинова, помимо того что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

Ранее Константинова рассказала, почему приняла решение завершить спортивную карьеру.