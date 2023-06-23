«Спорт день за днём»: зарплата Малкома в «Зените» составляет €3,5 млн в год

Стала известна зарплата нападающего Малкома в «Зените».

Как сообщает «Спорт день за днём», Малком зарабатывает по контракту с российской командой €3,5 млн в год.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

По информации UOL, «Ювентус» уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита».

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.