«Спорт день за днём»: зарплата Малкома в «Зените» составляет €3,5 млн в год
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Как сообщает «Спорт день за днём», Малком зарабатывает по контракту с российской командой €3,5 млн в год.
Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.
По информации UOL, «Ювентус» уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита».
Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.