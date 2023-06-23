Глушаков — о футболистах «Спартака»: нет костяка, головы у многих забиты не тем

Полузащитник Денис Глушаков высказался о футболистах «Спартака».

«Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний Кубок в Катаре, ха-ха! Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. В «Спартаке» тоже нет костяка и головы у многих футболистов забиты не тем: пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в клубе отсутствует атмосфера эпохи легенд клуба.

Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23.

С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее Юрий Сёмин посоветовал Глушакову начать тренерскую карьеру.