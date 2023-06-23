Sports Zone: стала известна позиция ПСЖ по будущему Мбаппе

Руководство ПСЖ приняло решение по будущему нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает Sports Zone, Мбаппе встретился с руководством на прошлой неделе, чтобы прояснить ситуацию.

По информации источника, во французском клубе не пытаются давить на игрока через СМИ и чётко обозначили свою позицию: либо нападающий продлит контракт, либо он будет продан.

24-летний француз в сезоне-2022/23 забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт форварда с клубом из столицы Франции истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно.