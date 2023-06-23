Поздняков отметил важность Всероссийского олимпийского дня для привлечения людей к спорту

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что единство и консолидация общества вокруг истинных традиционных ценностей во имя прогресса и развития имеет огромное значение.

«Спорт в этом процессе играет важнейшую роль — через уважение, взаимопонимание, стремление добиваться максимального результата, быть примером для окружающих», — цитирует Позднякова ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Поздняков является пятикратным олимпийским чемпионом по фехтованию. 49-летний спортивный чиновник возглавляет ОКР с мая 2018 года. В 2019-м он был включен в комиссию МОК по олимпийской программе. Поздняков — полковник Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, почему Поздняков не подвергся санкциям.



















