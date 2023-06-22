Личка предлагал «Оренбургу» взять форварда «Динамо» Тюкавина в аренду

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что настаивал на трансфере форварда столичной команды Константина Тюкавина в «Оренбург».

«Два года назад спрашивал нашего спортивного директора Диму Андреева, можно ли взять Тюкавина в аренду в «Оренбург». Мне он сразу понравился, но «Динамо», конечно, не захотело его отпустить, потому что он уже начинал выходить за основной состав, показывал свой уровень», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

При этом он назвал Тюкавина самым талантливым нападающим в России.

«Да, пожалуй, с ними можно согласиться», — заключил Личка.

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.

Тюкавин в сезоне-2022/23 сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тюкавина признали лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2022/23.





