Матыцин рассчитывает на максимальное участие спортсменов из Китая в соревнованиях в России
«Рассчитываю на вашу поддержку по максимальному участию китайских спортсменов в мероприятиях на территории Российской Федерации, включённых в план основных мероприятий», — цитирует Матыцина ТАСС.
Китайские спортсмены должны будут принять участие в «Играх будущего» в Казани в 2024 году.
Ранее Матыцин отреагировал на новость о том, что россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.