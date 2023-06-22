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Матыцин рассчитывает на максимальное участие спортсменов из Китая в соревнованиях в России

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Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что спортсмены из Китая примут участие в соревнованиях в России.

«Рассчитываю на вашу поддержку по максимальному участию китайских спортсменов в мероприятиях на территории Российской Федерации, включённых в план основных мероприятий», — цитирует Матыцина ТАСС.

Китайские спортсмены должны будут принять участие в «Играх будущего» в Казани в 2024 году.

Ранее Матыцин отреагировал на новость о том, что россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

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