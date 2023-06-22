Ольховский: Кудерметова правильно распределила силы в матче с Соболенко

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянка Вероника Кудерметова тактически грамотно сыграла в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с Ариной Соболенко из Белоруссии.

«Трава очень подходит Веронике, она очень плотно играет, здорово отрабатывает ногами. Соболенко пытается пробить, но мяч возвращался удобным невысоким отскоком, плюс Вероника здорово распределила силы и заслуженно победила», — цитирует Ольховского ТАСС.

Кудерметова обыграла Соболенко со счётом 6:2, 7:6 (7:2) и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине. В следующем круге 26-летняя россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

Ранее Александрова обыграла американку Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Берлине.





