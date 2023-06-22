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Личка подтвердил, что «Оренбург» получит компенсацию за его уход в «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что «Оренбург» заработает на его переходе в московский клуб.
Личка подтвердил, что «Оренбург» получит компенсацию за его уход в «Динамо»
  • РИА Новости

«У меня ещё действовал контракт с «Оренбургом». И раз я решил уйти, клуб должен был получить за меня компенсацию. А что касается суммы, то это уже предмет разговора между «Динамо» и «Оренбургом», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

У 45-летнего чешского тренера в контракте с «Оренбургом» был пункт о компенсации.

«Мне кажется, это корректно, правильно. Не один год вместе отработали», — добавил Личка.

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с чехом до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

Ранее Личка назвал большой ответственностью назначение на пост главного тренера «Динамо».

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