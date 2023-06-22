Васильев — о россиянах на ОИ-2024: ехать смысла никакого нет, нас субъективно засудят
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«Даже если МОК завтра скажет возвращаться на равных условиях со всеми остальными, я в данном случае не доверяю им. Будут обязательно провокации против наших спортсменов.
Туда ехать смысла никакого нет, а потом, нас субъективно засудят, я даже не сомневаюсь», — приводит слова Васильева РИА Новости.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что Томас Бах договорился с Эммануэлем Макроном сотрудничать по поводу допуска российских спортсменов к Олимпиаде.