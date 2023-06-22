Колосков: УЕФА снимет санкции с России после завершения СВО

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ожидает скорого снятия санкций с отечественного спорта.

«Ограничения были введены, потому что началась специальная военная операция, и закончатся они, как только завершится СВО. И не надо одно с другим путать, что-то фантазировать», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.