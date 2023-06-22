Слушания по апелляции биатлониста Устюгова в CAS пройдут 13 июля

Стала известна дата слушаний по апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как сообщает пресс-служба организации, слушания пройдут 13 июля.

IBU признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Спортсмен был лишён золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также командной золотой медали в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

Ранее сообщалось, что CAS 26—29 сентября проведёт слушания по делу Валиевой.