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Дюков: неправильно составлять календарь Кубка России по остаточному принципу

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о процессе составления календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России на сезон-2023/24.
Дюков: неправильно составлять календарь Кубка России по остаточному принципу
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Календари других соревнований будут подстраиваться под основной турнир. Этот подход сочли абсолютно неправильным (к тому же с учётом того, что Кубок России стал более престижным и более популярным). Поэтому было бы неправильно составлять календарь Кубка по остаточному принципу. Здесь нужно найти компромисс, о чём мы и договорились на исполкоме.

РПЛ будет составлять календарь чемпионата, а потом мы его будем накладывать на календарь Кубка России. Чтобы мы могли учесть все логистические вопросы и не создавать неудобства командам. Мы не хотим ставить клубы в неудобное положение, тем самым подрывая престиж Кубка России», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее РФС утвердил регламент РПЛ и Кубка России сезона-2023/24.

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