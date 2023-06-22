Дюков: неправильно составлять календарь Кубка России по остаточному принципу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о процессе составления календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России на сезон-2023/24.

«Календари других соревнований будут подстраиваться под основной турнир. Этот подход сочли абсолютно неправильным (к тому же с учётом того, что Кубок России стал более престижным и более популярным). Поэтому было бы неправильно составлять календарь Кубка по остаточному принципу. Здесь нужно найти компромисс, о чём мы и договорились на исполкоме.

РПЛ будет составлять календарь чемпионата, а потом мы его будем накладывать на календарь Кубка России. Чтобы мы могли учесть все логистические вопросы и не создавать неудобства командам. Мы не хотим ставить клубы в неудобное положение, тем самым подрывая престиж Кубка России», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее РФС утвердил регламент РПЛ и Кубка России сезона-2023/24.