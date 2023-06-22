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В РФС заявили, что российский футбол справляется с давлением

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Советник главы Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин оценил состояние отечественного футбола в условиях санкций.
В РФС заявили, что российский футбол справляется с давлением
  • РИА Новости

«Мы услышали доклад главы РФС, из которого я заключил, что российский футбол справляется с давлением. В тех тяжёлых условиях, в которые мы поставлены, делается максимум возможного», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

По его мнению, трудности объединили российское футбольное сообщество.

«Надеемся, что это закончится и будет более благоприятная обстановка. А сроки вам никто не скажет», — заявил он.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.

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