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Роднина считает, что МОК избавляется от России после проверки Исинбаевой и Тарпищева

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала информацию о проведении Международным олимпийским комитетом (МОК) расследования в отношении членов организации, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и российской легкоатлетки Елены Исинбаевой.
Роднина считает, что МОК избавляется от России после проверки Исинбаевой и Тарпищева
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Они уже не знают, как от нас избавиться! У Тарпищева, по-моему, уже срок членства подходит к концу. Исинбаева и так бы уходила в 2024 году. Не думаю, что это уменьшит наше влияние. Я не совсем в курсе, как это происходит, но два голоса при общем сговоре мало на что могут повлиять», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Тарпищев является членом МОК с 1996 года, а Исинбаева — с 2016-го.

Ранее в МОК заявили о проведении проверки в отношении Тарпищева и Исинбаевой.

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