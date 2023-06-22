Роднина считает, что МОК избавляется от России после проверки Исинбаевой и Тарпищева
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Они уже не знают, как от нас избавиться! У Тарпищева, по-моему, уже срок членства подходит к концу. Исинбаева и так бы уходила в 2024 году. Не думаю, что это уменьшит наше влияние. Я не совсем в курсе, как это происходит, но два голоса при общем сговоре мало на что могут повлиять», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
Тарпищев является членом МОК с 1996 года, а Исинбаева — с 2016-го.
Ранее в МОК заявили о проведении проверки в отношении Тарпищева и Исинбаевой.