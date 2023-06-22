Роднина считает, что МОК избавляется от России после проверки Исинбаевой и Тарпищева

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала информацию о проведении Международным олимпийским комитетом (МОК) расследования в отношении членов организации, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и российской легкоатлетки Елены Исинбаевой.

«Они уже не знают, как от нас избавиться! У Тарпищева, по-моему, уже срок членства подходит к концу. Исинбаева и так бы уходила в 2024 году. Не думаю, что это уменьшит наше влияние. Я не совсем в курсе, как это происходит, но два голоса при общем сговоре мало на что могут повлиять», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Тарпищев является членом МОК с 1996 года, а Исинбаева — с 2016-го.

Ранее в МОК заявили о проведении проверки в отношении Тарпищева и Исинбаевой.