В группе Жулина распалась танцевальная пара фигуристов

Танцевальная пара фигуристов Софьи Тютюниной и Андрея Багина, тренирующаяся в команде Александра Жулина, распалась.

«Тютюнина и Багин завершили совместную карьеру. Софья находится в поиске партнёра в моей группе, Андрей размышляет, что ему делать дальше», — цитирует Жулина РИА Новости.

Танцевальный дуэт занял четвёртое место в чемпионате России и завоевал серебро в финале Гран-при России в предыдущем сезоне.

Ранее Александр Жулин поделился мнением о возможном возвращении российских фигуристов на международные соревнования.