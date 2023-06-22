В группе Жулина распалась танцевальная пара фигуристов
- РИА Новости
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«Тютюнина и Багин завершили совместную карьеру. Софья находится в поиске партнёра в моей группе, Андрей размышляет, что ему делать дальше», — цитирует Жулина РИА Новости.
Танцевальный дуэт занял четвёртое место в чемпионате России и завоевал серебро в финале Гран-при России в предыдущем сезоне.
Ранее Александр Жулин поделился мнением о возможном возвращении российских фигуристов на международные соревнования.