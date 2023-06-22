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В группе Жулина распалась танцевальная пара фигуристов

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Танцевальная пара фигуристов Софьи Тютюниной и Андрея Багина, тренирующаяся в команде Александра Жулина, распалась.
В группе Жулина распалась танцевальная пара фигуристов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Тютюнина и Багин завершили совместную карьеру. Софья находится в поиске партнёра в моей группе, Андрей размышляет, что ему делать дальше», — цитирует Жулина РИА Новости.

Танцевальный дуэт занял четвёртое место в чемпионате России и завоевал серебро в финале Гран-при России в предыдущем сезоне.

Ранее Александр Жулин поделился мнением о возможном возвращении российских фигуристов на международные соревнования.

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