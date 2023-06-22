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La Gazzetta dello Sport: Лукаку может перейти в «Милан»

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«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
La Gazzetta dello Sport: Лукаку может перейти в «Милан»
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонцев удовлетворит сумма в размере €40 млн за игрока, поэтому «Милан» обратится к клубу напрямую. «Интер» же готов только арендовать Лукаку.

Бельгиец в сезоне-2022/23 выступал в аренде в «Интере». В 36 матчах за команду во всех турнирах забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с командой он вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии.

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