La Gazzetta dello Sport: Лукаку может перейти в «Милан»

«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонцев удовлетворит сумма в размере €40 млн за игрока, поэтому «Милан» обратится к клубу напрямую. «Интер» же готов только арендовать Лукаку.

Бельгиец в сезоне-2022/23 выступал в аренде в «Интере». В 36 матчах за команду во всех турнирах забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с командой он вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии.