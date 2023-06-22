Алаев, Измайлов и Ротенберг вошли в исполком РФС

Конференция Российского футбольного союза (РФС) единогласно приняла решение о вступлении новых членов в исполком организации.

Новыми членами исполкома РФС стали президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов, президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг, вице‑президент и генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров.

Также в исполком РФС вошли представитель общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт‑Петербурга» Николай Голубев, президент региональной общественной организации «Московская федерация футбола» Александр Старцев, президент межрегиональной ассоциации общественных объединений «Союз федераций футбола «Центр» Эдуард Малый.

По специальной квоте в исполком организации был включён глава департамента судейства Павел Каманцев.

22 июня в Москве проходят конференция и исполком РФС.

Ранее сообщалось, что «Анжи» и «Томь» исключены из реестра РФС.