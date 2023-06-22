Дюков назвал возвращение сборных России на международные турниры одной из ключевых задач РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об отстранении команд из России от международных турниров.

«В период отстранения нам было важно сохранить институт национальных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили тренировочные сборы и товарищеские игры. Одной из ключевых задач для РФС остается возвращение сборных России на международные турниры», — приводит слова Дюкова с очной конференции РФС «Матч ТВ».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.