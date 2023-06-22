Дюков назвал возвращение сборных России на международные турниры одной из ключевых задач РФС
- РИА Новости
«В период отстранения нам было важно сохранить институт национальных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили тренировочные сборы и товарищеские игры. Одной из ключевых задач для РФС остается возвращение сборных России на международные турниры», — приводит слова Дюкова с очной конференции РФС «Матч ТВ».
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее в УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.