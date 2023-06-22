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Дюков назвал возвращение сборных России на международные турниры одной из ключевых задач РФС

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об отстранении команд из России от международных турниров.
Дюков назвал возвращение сборных России на международные турниры одной из ключевых задач РФС
  • РИА Новости

«В период отстранения нам было важно сохранить институт национальных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили тренировочные сборы и товарищеские игры. Одной из ключевых задач для РФС остается возвращение сборных России на международные турниры», — приводит слова Дюкова с очной конференции РФС «Матч ТВ».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.

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