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В РФС рассказали о сотрудничестве с университетами для подготовки кадров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о сотрудничестве с университетами страны.
В РФС рассказали о сотрудничестве с университетами для подготовки кадров
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Академия РФС является важнейшим инструментом в развитии российского футбола. В рамках этой программы мы проводим подготовку специалистов по маркетингу, работе с болельщиками, переаттестации тренеров. Для этого мы подписали соглашения с МГУ, СПБГУ и институтом «Сириус». Кроме того, сегодня мы подписали соглашение с Сибирским институтом», — заявил Дюков.

Ранее в РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.

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