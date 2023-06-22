В РФС рассказали о сотрудничестве с университетами для подготовки кадров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о сотрудничестве с университетами страны.

«Академия РФС является важнейшим инструментом в развитии российского футбола. В рамках этой программы мы проводим подготовку специалистов по маркетингу, работе с болельщиками, переаттестации тренеров. Для этого мы подписали соглашения с МГУ, СПБГУ и институтом «Сириус». Кроме того, сегодня мы подписали соглашение с Сибирским институтом», — заявил Дюков.

Ранее в РФС заявили, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.