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Представители ФИФА и УЕФА выступят на конференции РФС

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Представители Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 22 июня в Москве выступят на очной конференции Российского футбольного союза (РФС).
Представители ФИФА и УЕФА выступят на конференции РФС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Проект повестки конференции, в который вошло восемь пунктов, был одобрен бюро исполкома РФС 9 июня.

Это процедурные вопросы, исключение и приём в члены организации, утверждение отчёта исполкома за 2022 год, утверждение отчёта контрольно‑ревизионной комиссии за 2022 год, а также одобрение отчёта и финансовой отчётности за прошлый год, довыборы в исполком организации и доизбрание в избирательный комитет.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.

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