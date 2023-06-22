Представители ФИФА и УЕФА выступят на конференции РФС
- РИА Новости
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Проект повестки конференции, в который вошло восемь пунктов, был одобрен бюро исполкома РФС 9 июня.
Это процедурные вопросы, исключение и приём в члены организации, утверждение отчёта исполкома за 2022 год, утверждение отчёта контрольно‑ревизионной комиссии за 2022 год, а также одобрение отчёта и финансовой отчётности за прошлый год, довыборы в исполком организации и доизбрание в избирательный комитет.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.