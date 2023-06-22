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Макки: для меня Джокович — явный фаворит Уимблдона

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Бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс Рик Макки назвал фаворита Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Макки: для меня Джокович — явный фаворит Уимблдона
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Для меня Джокович — фаворит Уимблдона. Я уже выбрал победителя. Мне нравится его огневая мощь, работа ног на траве. Ему нужно будет немного больше использовать подачу, но мне нравится его потенциал на таком покрытии», — цитирует Макки Sportskeeda.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее Евгений Кафельников раскритиковал организаторов Уимблдона за условия допуска российских юниоров.

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