Макки: для меня Джокович — явный фаворит Уимблдона

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс Рик Макки назвал фаворита Уимблдона в мужском одиночном разряде.

«Для меня Джокович — фаворит Уимблдона. Я уже выбрал победителя. Мне нравится его огневая мощь, работа ног на траве. Ему нужно будет немного больше использовать подачу, но мне нравится его потенциал на таком покрытии», — цитирует Макки Sportskeeda.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее Евгений Кафельников раскритиковал организаторов Уимблдона за условия допуска российских юниоров.