Тренер сборной Казахстана ответил на вопрос о контрольном матче с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном матче с командой России.

«Сейчас эти разговоры поутихли. Дело в том, что всю осень у сборной Казахстана очень плотный график. В эти даты мы не сможем сыграть с Россией. А в декабре футболисты обеих сборных уже будут в отпуске», — цитирует Адиева «СЭ».

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генсек РФС заявил, что ФИФА боялась того, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России.