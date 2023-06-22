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Тренер сборной Казахстана ответил на вопрос о контрольном матче с Россией

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном матче с командой России.
Тренер сборной Казахстана ответил на вопрос о контрольном матче с Россией
  • РИА Новости

«Сейчас эти разговоры поутихли. Дело в том, что всю осень у сборной Казахстана очень плотный график. В эти даты мы не сможем сыграть с Россией. А в декабре футболисты обеих сборных уже будут в отпуске», — цитирует Адиева «СЭ».

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генсек РФС заявил, что ФИФА боялась того, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России.

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