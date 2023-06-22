Заварзин: Промеса просто объявят в розыск, и Интерпол его заберёт

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Заварзин высказался о приговоре нападающего красно-белых Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата.

«Если ему вынесли такой приговор, его объявят в розыск, и Интерпол заберёт. Выдадут ли наши Промеса или нет — это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмёт и арестует», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Он добавил, что если даже игрок получит российский паспорт, то футбол не вечен, клуб не сможет постоянно его защищать от правосудия.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь Промесу в получении гражданства РФ.