Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Заварзин: Промеса просто объявят в розыск, и Интерпол его заберёт

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Заварзин высказался о приговоре нападающего красно-белых Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата.
Заварзин: Промеса просто объявят в розыск, и Интерпол его заберёт
  • РИА Новости

«Если ему вынесли такой приговор, его объявят в розыск, и Интерпол заберёт. Выдадут ли наши Промеса или нет — это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмёт и арестует», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Он добавил, что если даже игрок получит российский паспорт, то футбол не вечен, клуб не сможет постоянно его защищать от правосудия.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь Промесу в получении гражданства РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить