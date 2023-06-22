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Леклер извинился перед Ferrari за публичную критику на Гран-при Канады

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Глава Ferrari Фредерик Вассёр рассказал об извинениях пилота команды Шарля Леклера после критики на Гран-при «Формулы-1» в Канаде.
Леклер извинился перед Ferrari за публичную критику на Гран-при Канады
  • AP

«У нас получился хороший разговор. Он сказал: «Окей, я был неправ». Я всегда защищаю своих парней. Вы никогда не встретите пилота, который скажет: «Я облажался, но всё было супер». Самое важное — это поговорить с командой», — цитирует Вассёра Crash.

В квалификации спортсмен финишировал 11-м. По ходу гонки он просил заменить шины на Soft, но команда с отставанием отреагировала на просьбу Леклера. В связи с этим гонщик был доволен выбранной стратегией Ferrari.

Победу в Гран-при Канады одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Леклер приехал к финишу четвёртым.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1».

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