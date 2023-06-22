Гасилин: гегемония «Зенита» будет продолжаться ещё очень долго

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о гегемонии петербургского клуба в чемпионате России.

«Гегемония «Зенита» будет продолжаться ещё очень долго. Если из клуба уйдут легионеры, то им будет тяжелее в следующем сезоне. Малком, Клаудиньо и Барриос — это первые скрипки команды», — цитирует Гасилина Metaratings.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак», уступивший в заключительном туре «Крыльям Советов».

Ранее сообщалось, что в РФС остались довольны итогами сезона-2022/23.