Овчинников: за победу России над Голландией надо сказать спасибо ван Бастену

Российский тренер Валерий Овчинников вспомнил победу сборной России над командой Голландии в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008.

«Тогда их тренер совершил ошибку — перед игрой дал своим игрокам отдохнуть. И это выбило команду из тонуса. То, что он ван Бастен, ещё не говорит о том, что хороший тренер. Всё, на этом решении он «прокололся». И футбольный бог его наказал», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

21 июня 2008 года сборная России по футболу обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы, а затем впервые в новейшей истории завоевала бронзовые медали турнира. Главным тренером тогда был голландец Гус Хиддинк.

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