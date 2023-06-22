Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведева рассказала, чем занималась со своим возлюбленным на Мальдивах

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка в женском одиночном катании Евгения Медведева раскрыла подробности своего отдыха на Мальдивских островах с молодым человеком.

«Мне неинтересно смотреть телевизор, а на YouTube я нахожу истории. Весь отпуск мы сидели, смотрели истории, слушали, обсуждали… И сейчас я сижу уже час беспрерывно, и мне так интересно», — заявила Медведева в соцсетях.

Евгения провела отпуск на Мальдивах со своим молодым человеком — фигуристом Дмитрием Чигирёвым.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Медведева отказалась тренироваться после прилёта с Мальдив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить