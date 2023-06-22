Медведева рассказала, чем занималась со своим возлюбленным на Мальдивах

Двукратная чемпионка в женском одиночном катании Евгения Медведева раскрыла подробности своего отдыха на Мальдивских островах с молодым человеком.

«Мне неинтересно смотреть телевизор, а на YouTube я нахожу истории. Весь отпуск мы сидели, смотрели истории, слушали, обсуждали… И сейчас я сижу уже час беспрерывно, и мне так интересно», — заявила Медведева в соцсетях.

Евгения провела отпуск на Мальдивах со своим молодым человеком — фигуристом Дмитрием Чигирёвым.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Медведева отказалась тренироваться после прилёта с Мальдив.