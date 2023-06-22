Мостовой: если «Спартак» хочет стать чемпионом, нужно усиливаться игроками уровня Промеса

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой объяснил, за счёт чего красно-белые в следующем сезоне могут побороться за чемпионство РПЛ.

«Я вижу «Зенит» явным фаворитом. А вот за второе место будут бороться «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и так далее. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, то нужно усиливаться игроками уровня Промеса и Мозеса», — цитирует Мостового Euro-Football.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак», уступивший в заключительном туре «Крыльям Советов».

Ранее сообщалось, что в РФС остались довольны итогами сезона-2022/23.