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Янчук: по скорости Джере не уступал Медведеву на турнире ATP в Галле

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева.

«На траве Даниил не так эффективно играет, как на «харде», здесь нельзя так долго удерживать мяч в игре, потому что отскок быстрее. Сегодня Медведев играл на равных против своего соперника, но в конце он показал, что обладает более высоким мастерством», — приводит слова Янчука ТАСС.

Россиянин обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут.

В следующем круге Медведев встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Ранее Медведев высказался о своей победе над Джере в матче второго круга травяного турнира в Галле (Германия).

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