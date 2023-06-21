Le Parisien: ПСЖ не желает платить за Осимхена требуемые €180 млн
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Как сообщает Le Parisien, «Наполи» запросил у ПСЖ €180 млн за нападающего.
По информации источника, парижскому клубу не понравилось подобное решение «Наполи». В ПСЖ не будут делать предложение о покупке Осимхена.
В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 26 мячей и отдал пять результативных передач в 31 матче за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что президент «Наполи» установил цену в €150 млн за Осимхена.