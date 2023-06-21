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Le Parisien: ПСЖ не желает платить за Осимхена требуемые €180 млн

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может не перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно.
Le Parisien: ПСЖ не желает платить за Осимхена требуемые €180 млн
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Le Parisien, «Наполи» запросил у ПСЖ €180 млн за нападающего.

По информации источника, парижскому клубу не понравилось подобное решение «Наполи». В ПСЖ не будут делать предложение о покупке Осимхена.

В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 26 мячей и отдал пять результативных передач в 31 матче за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» установил цену в €150 млн за Осимхена.

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