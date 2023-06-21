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«Ювентус» объявил о выкупе Милика у «Марселя»

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«Ювентус» принял решение выкупить нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.
«Ювентус» объявил о выкупе Милика у «Марселя»
  • Gettyimages.ru

«Техничный и умный игрок, его результативность ценилась на протяжении всей кампании не только за девять голов, но и за его способность адаптироваться под непростые обстоятельства, а также за постоянную готовность к важным играм», — говорится в сообщении клуба.

По информации журналиста Альфредо Педуллы на его сайте, сумма выкупа игрока составит €7 млн. Будет подписан контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Милик выступал за «Ювентус» на правах аренды. Он провёл 27 матчей, забил семь мячей и сделал голевую передачу.

Ранее в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.

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