«Ювентус» объявил о выкупе Милика у «Марселя»

«Ювентус» принял решение выкупить нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.

«Техничный и умный игрок, его результативность ценилась на протяжении всей кампании не только за девять голов, но и за его способность адаптироваться под непростые обстоятельства, а также за постоянную готовность к важным играм», — говорится в сообщении клуба.

По информации журналиста Альфредо Педуллы на его сайте, сумма выкупа игрока составит €7 млн. Будет подписан контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Милик выступал за «Ювентус» на правах аренды. Он провёл 27 матчей, забил семь мячей и сделал голевую передачу.

Ранее в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.