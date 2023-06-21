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Полузащитник Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

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Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк принял решение приостановить контракт с клубом.
Полузащитник Керк приостановил контракт с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Керк приостановил контракт с «Локомотивом», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Контракт 27-летнего хавбека с железнодорожниками подписан до лета 2025 года. 

Полузащитник перешёл в «Локомотив» в сентябре 2021 года. За столичный клуб он провёл 51 матч, забил восемь мячей и отметился пятью результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об интересе к форварду ЦСКА Фёдору Чалову со стороны «Галатасарая».

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