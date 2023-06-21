Полузащитник Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк принял решение приостановить контракт с клубом.

«Керк приостановил контракт с «Локомотивом», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Контракт 27-летнего хавбека с железнодорожниками подписан до лета 2025 года.

Полузащитник перешёл в «Локомотив» в сентябре 2021 года. За столичный клуб он провёл 51 матч, забил восемь мячей и отметился пятью результативными передачами.

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