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Романо: Гюндоган переходит в «Барселону» на правах свободного агента

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента.
Романо: Гюндоган переходит в «Барселону» на правах свободного агента
  • AP
  • © Jon Super

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, Гюндоган официально согласился на переход в стан сине-гранатовых. Подписание контракта состоится в самое ближайшее время.

По информации источника, соглашение между игроком и каталонским клубом будет рассчитано на два года.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость немца в €25 млн.

Ранее сообщалось, что Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада».

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