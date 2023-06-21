Агент Алонсо сообщил, что защитник остаётся в «Краснодаре»

Диего Сератти, агент защитника Хуниора Алонсо высказался о будущем своего клиента.

«Алонсо остаётся в «Краснодаре». У него действующий контракт с клубом», — цитирует Сератти «Чемпионат».

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года. А в марте он приостановил контракт с российским клубом. 29-летний игрок выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро». Срок его соглашения истёк 31 декабря.

В текущем сезоне 30-летний парагваец провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Алонсо рассказал, что покинет краснодарский клуб в летнее трансферное окно.