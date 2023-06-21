Тарпищев: для Медведева подготовка к Уимблдону важнее турнира в Галле

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что главной задачей для российского теннисиста Даниила Медведева является подготовка к Уимблдону.

«Даня на траве играет получше, чем на грунте, но хуже, чем на «харде». Сейчас у него задача — хорошо подготовиться к Уимблдону. Поэтому результаты на турнире в Галле совершенно не важны. Прошёл дальше — и хорошо. Но сейчас это не главное», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут.

В следующем круге Медведев встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее Медведев высказался о своей победе над Джере в матче второго круга травяного турнира в Галле (Германия).