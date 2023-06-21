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УЕФА дисквалифицировал Моуринью на четыре матча за оскорбления судьи финала Лиги Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
УЕФА дисквалифицировал Моуринью на четыре матча за оскорбления судьи финала Лиги Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Canoniero

Как сообщает пресс-служба УЕФА, португальского специалиста дисквалифицировали на четыре матча за конфликт с главным арбитром финальной встречи Лиги Европы с «Севильей» Энтони Тейлором.

«Рома» уступила «Севилье» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. На парковке Моуринью подошёл к судье и оскорбил его.

Ранее «Рома» объявила о подписании Н'Дика.

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