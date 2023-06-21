В CAFA положительно оценили работу российских судей на международном турнире

Судейский инспектор соревнований Бахадыр Кочкаров заявил, что российская бригада судей во главе с Кириллом Левниковым хорошо провела турнир Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

«Все судьи хорошо отработали, в том числе и российские. Им доверили финал, чтобы был нейтралитет. Турнир прошёл прекрасно — болельщики соскучились по футболу, были полные трибуны», — цитирует Кочкарова РИА Новости.

13 июня сообщалось, что судейская бригада из России во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч турнира CAFA Nations Cup — 2023 между сборными Омана и Таджикистана. Встреча прошла 14 июня на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан) (1:1). Левникову помогли ассистенты Андрей Веретёшкин и Егор Болховитин.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что китайская компания завершила процесс сертификации в Международной федерации футбола.