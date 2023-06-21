Тренер Хиддинк надеется, что для российского футбола скоро наступят лучшие времена
- Gettyimages.ru
- © VI-Images
«Надеюсь, скоро наступят лучшие времена», — цитирует Хиддинка РИА Новости.
Под руководством специалиста сборная России выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в организации довольны итогами сезона-2022/23.