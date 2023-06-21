Fotospor: «Бешикташ» интересуется форвардом «Спартака» Бальде

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Как сообщает Fotospor, клуб проявляет интерес к сенегальцу в связи с травмой Дженка Тосуна, который выбыл из строя на срок до трёх месяцев.

В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что его клиент останется в стане красно-белых.