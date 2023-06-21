Мостовой заявил, что ранее не слышал ничего о новом гендиректоре «Спартака» Малышеве

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что никогда ранее не слышал имени нового генерального директора красно-белых Олега Малышева.

«Зачем делать выводы по тому, кто за кого болел в детстве? Ну болел и болел. Я тоже в детстве за кого-то болел. Гендиры меняются каждый год, что здесь такого-то. Я ни разу Малышева не видел, не знаком, даже фамилии не слышал», — цитирует Мостового РИА Новости.

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. Победу в турнире одержал петербургский «Зенит». Московский ЦСКА финишировал на втором месте.

20 июня на пост генерального директора красно-белых был назначен Олег Малышев, который работал на высоких постах в одной из крупнейших консалтинговых компаний.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, будет ли он смотреть матчи с участием красно-белых.