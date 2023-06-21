Мележиков: буду приходить на стадион и болеть за «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, будет ли он смотреть матчи с участием красно-белых.

«Буду ли я следить за «Спартаком»? Конечно, меня пригласили на матчи будущего сезона. Выделили место в ложе совета директоров. Буду приходить, смотреть футбол и болеть за наш «Спартак», — сказал Мележиков.

«Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23. Победу в турнире одержал петербургский «Зенит». Московский ЦСКА финишировал на втором месте.

20 июня на пост генерального директора красно-белых был назначен Олег Малышев, который работал на высоких постах в одной из крупнейших консалтинговых компаний.

Ранее Мележиков рассказал, что экс-владелец московского клуба Леонид Федун не принимает участия в управлении командой.